Trump udara na farmaceutsku industriju carinom od 100 odsto

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Lauren Dezenski, Madison
Trump udara na farmaceutsku industriju carinom od 100 odsto

Predsednik SAD Donald Trump je najavio novi krug carina, uključujući carinu od 100 odsto na patentirane farmaceutske proizvode počev od 1. oktobra, osim ako kompanija ne gradi proizvodni pogon u Americi.

Na uvoz farmaceutskih proizvoda neće se primenjivati carine ukoliko su kompanije već započele gradnju pogona u SAD ili je ona u toku, objavio je Trump u četvrtak na društvenim mrežama. "Počev od 1. oktobra 2025. godine, uvodimo carinu od 100 odsto na svaki brendirani ili patentirani farmaceutski proizvod, osim ako kompanija ne gradi svoj farmaceutski proizvodni pogon u Americi", napisao je Trump. "Shodno tome, neće biti carine na te proizvode ukoliko je gradnja već
