Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja: Borci dobijaju popust na račune za struju

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Tanjug
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja: Borci dobijaju popust na račune za struju
Lica sa statusom borca, ratni i civilni invalidi rata, kao i drugi korisnici prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti, imaće pravo na popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju u periodu od oktobra 2025. do marta 2026. godine kao dodatnu podršku tokom zimskih meseci, saopštilo je danas Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. Ovakva mera podrške je omogućena odlukom Vlade Srbije, koja je usvojila izmene i dopune Uredbe o
