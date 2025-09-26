Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni.

Ovim izmenama i dopunama olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti. Građani koji su stekli status energetski ugroženog kupca imaće i dodatni popust od pet odsto za redovno plaćanje računa za električnu energiju do 28. u mesecu tokom grejne sezone. Procenjuje se da će sa ovom olakšicom penzioneri sa minimalnim