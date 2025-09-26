Proširen spisak energetski ugroženih kupaca struje uoči grejne sezone

Proširen spisak energetski ugroženih kupaca struje uoči grejne sezone

Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici usvojila izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni.

Ovim izmenama i dopunama olakšice su proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na lica sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti. Penzioneri sa penzijama do i u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca sticaće bez prijavljivanja, i to u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Na
