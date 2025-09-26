Manji računi za struju za penzionere sa minimalnim primanjima

Manji računi za struju za penzionere sa minimalnim primanjima
Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike i navelo da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na osobe sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.
