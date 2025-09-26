Proširen spisak - niži računi za struju za penzionere sa minimalnim penzijama i za osobe sa statusom borca

RTS pre 3 sata
Proširen spisak - niži računi za struju za penzionere sa minimalnim penzijama i za osobe sa statusom borca

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o energetski ugroženom kupcu, kojima će se obezbediti olakšice za socijalno ugrožena domaćinstva u predstojećoj grejnoj sezoni, saopštilo je Ministarstvo rudarstva i energetike i navelo da su olakšice proširene na penzionere sa minimalnim penzijama, kao i na osobe sa statusom borca, ratne i civilne vojne invalide i druge korisnike prava u skladu sa propisima o boračko-invalidskoj zaštiti.

Penzioneri sa penzijama do i u visini od 27.711,33 dinara, koji imaju brojilo na svoje ime, status energetski ugroženog kupca će sticati bez prijavljivanja, u postupku koji po službenoj dužnosti pokreće jedinica lokalne samouprave. Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, penzioneri sa najnižim penzijama ostvarivaće popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju od oktobra 2025. godine do marta 2026. godne, navodi se u saopštenju. Pravo na
