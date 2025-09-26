Vučić: Mehanizam u Hagu doneo odluku, general Pavković će prevremeno biti pušten na slobodu

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao, obraćajući se novinarima u Njujorku, da je Mehanizam u Hagu doneo odluku da prevremeno na slobodu bude pušten general Nebojša Pavković. "Vlada Srbije je i po mojoj molbi i po molbi mnogih ljudi zbog užasno teškog zdravstvenog stanja generala Pavkovića uputila tu molbu.

Ona je prihvaćena. Očigledno da se general Pavković nalazi u izrazito lošem zdravstvenom stanju. Ali evo, ako ništa, sad ide naš aneks Mehanizmu koji sam rekao ministru pravde da završavaju koliko odmah. Dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića i da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački te 1999. godine", rekao je Vučić. Naveo je da nije lekar i da Pavkoviću želi dug život i bolje zdravlje, ali da je srećan što je
Aleksandar VučićVlada SrbijeNjujorkHagPredsednik SrbijeNebojša Pavković

