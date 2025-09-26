Vučić: General Pavković biće prevremeno pušten na slobodu iz Haga zbog teškog zdravstvenog stanja

Srpski general Nebojša Pavković (79), koji je u Hagu osuđen za teške ratne zločine počinjene nad civilnim stanovništvom tokom rata na Kosovu i Metohiji, prevremeno će biti pušten na slobodu zbog lošeg zdravstvenog stanja, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je srpskim novinarima u Njujorku rekao da je Vlada Srbije po njegovoj molbi, zbog „užasno teškog zdravstvenog stanja“ Pavkovića uputila molbu za prevremeno puštanje na slobodu i da je prihvaćena. „Ali evo, ako ništa, sad ide naš aneks Mehanizmu, za koji sam rekao ministru pravde da završavaju koliko odmah, da šalju. (Onda) dolazi njihov odgovor i onda možemo da idemo po generala Pavkovića i da ugleda sunce slobodne Srbije za koju se toliko borio junački te