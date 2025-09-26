Macut je zadovoljan kako fukcionišu škole: A šta je s Jovinom gimnazijom, Petom gimnazijom, agonijom u školi na Mirijevu…

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas za RTS da je zadovoljan kako funkcioniše osnovno i srednje obrazovanje u Srbiji, kao i da sve škole rade osim Vazduhoplovne akademije.

Premijer ili nije dovoljno obavešten ili svesno obmanjuje javnost, jer postoje škole u kojima je situacija vanredna - najblaže rečeno. „Mogu da kažem da sam zadovoljan i da praktično svi fakulteti na državnim univerzitetima, osim Novosadskog u nekim slučajevima, rade, da sve škole rade osim Vazduhoplovne akademije u Zemunu gde zapravo postoje odnosi između dve škole, srednje i više škole, koji se moraju razrešiti, ali suštinski će i ovo biti razrešeno u najkraćem