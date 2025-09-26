Predlog zakona o legalizaciji u skupštinskoj proceduri do kraja oktobra

Ilustacija (Foto: Freepik / jcomp) Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da će Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost, koji će danas biti na dnevnom redu sednice Vlade, odmah po usvajanju biti upućen Narodnoj skupštini na razmatranje, saopštila je Vlada Srbije.

Macut je, gostujući na Radio-televiziji Srbije (RTS), izrazio očekivanje da će predloženi zakon biti usvojen krajem oktobra ili početkom novembra, a da će njegova primena početi do kraja godine. On je iskazao nadu da će taj zakonski predlog već danas biti uvršten u dnevni red redovnog jesenjeg zasedanja i da će dobiti široku podršku u parlamentu. Ovo je jedna od istorijskih vesti koja suštinski menja percepciju odnosa države prema imovini građana. Proces