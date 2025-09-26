Usvojen Predlog zakona o uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima

BEOGRAD - Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, kojim se na sistemski način rešava višedecenijski problem postojanja velikog broja neuknjiženih i bespravno izgrađenih objekata.

Cilj ovog zakona je da se najveći broj objekata upiše na faktičke vlasnike objekata, saopšteno je iz Vlade. Međutim, ovo pravo neće imati oni koji su gradili u zaštićenim zonama (priroda, kultura, vode, pružni pojas, pojas eksproprijacije autoputa i brzih saobraćajnica) i na zemljištu koje je u privatnoj svojini drugog lica. Objekti izgrađeni na javnim površinama, u nacionalnim parkovima i zaštićenim zonama, prelaze u svojinu Republike Srbije ex lege. Donošenjem