Macut: Zakon o legalizaciji danas na vladi, decenijska priča dobija "fascinantan epilog"

BEOGRAD - Vlada će danas odlučivati o predlogu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost, rekao je za RTS predsednik Vlade Đuro Macut. Istakao je da očekuje da će se taj predlog pred Narodnom skupštinom naći tokom redovnog jesenjeg zasedanja. Govoreći o situaciji u prosveti, Macut je rekao da osnovno i srednje obrazovanje u potpunosti funkcioniše, a da rade i gotovo svi fakulteti na državnim univerzitetima.

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da će novi zakon o legalizaciji objekata, čiji će predlog danas biti na dnevnom redu vlade, odmah biti upućen skupštini, i izrazio očekivanje da će zakon biti usvojen krajem oktobra ili početkom novembra, a da će do kraja godine početi da se primenjuje. Macut je rekao da se nada da će Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnost već danas biti uvršten u dnevni