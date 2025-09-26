Đuro Macut: Vučićevi pozivi se ne mogu odbiti

Odgovarajući na pitanje da oceni atmosferu u vladi i prokomentariše rad ministara, premijer Đuro Macut je za Radio-televiziju Srbije (RTS) istakao da je prihvatio rad u vladi kao premijer u jednom izazovnom trenutku želeći da pomogne svojoj domovini, na poziv predsednika Republike. „Takvi pozivi se stvarno ne mogu odbiti i veliko mi je zadovoljstvo da vodim ovakvu jednu vladu koja je jedna od najvećih, koliko mislim, do sada, ali koja je strukturno drugačija nego