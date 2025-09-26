Tramp najavio nove carine, uključujući 100 odsto za lekove

Predsednik SAD Donald Tramp objavio je uvođenje novih carina koje će ići do 100 odsto za lekove a pogađaju i kamione i nameštaj proizveden van SAD.

"Od 1. oktobra "primenićemo porez od 100 odsto na svaki farmaceutski proizvod sa markom ili koji je patentiran ...sem ako firma gradi svoju farmaceutsku fabriku u Americi", napisao je Tramp sinoć na svojoj platformi Trut Soušal. U odvojenom saopštenju Tramp je juče takođe najavio uvođenje carina od 25 odsto na sve kamione proizvedene u drugim oblastima sveta, a to je prema njemu mera koja treba da podrži američke proizvošače kamiona. Među stranim firmama koje