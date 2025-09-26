Nis se oglasio o američkim sankcijama: Obezbedili smo...

Ministarstvo finansija SAD izdalo je 25. septembra novu posebnu licencu kojom se kompaniji NIS omogućava obavljanje operativnih aktivnosti najkasnije do 1. oktobra 2025. godine, saopšteno je danas iz te kompanije, iz koje navode da su obezbeđene dovoljne količine naftnih derivata za snabdevanje tržišta u ovom trenutku.

U saopštenju se navodi da je NIS 14. marta podneo Ministarstvu finansija SAD i zahtev za uklanjanje kompanije sa SDN liste, što je dugotrajan i kompleksan proces. "U takvim uslovima, kompanija nastoji da prilagodi poslovanje novonastalim okolnostima i prioriteti ostaju očuvanje stabilnosti na domaćem tržištu naftnih derivata, kao i očuvanje socijalne stabilnosti zaposlenih", ističe NIS. Navodi se da je kompanija obezbedila dovoljno zaliha sirove nafte za preradu,