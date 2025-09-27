Skup u kampusu Univerziteta u Novom Sadu: „Podrška svima koji su uz studentski bunt“

Nova pre 2 sata  |  Autor: N1
Skup u kampusu Univerziteta u Novom Sadu: „Podrška svima koji su uz studentski bunt“

Novosađani u kampusu Univerziteta organizuju skup podrške svima koji su stali uz studentski bunt, a okupljen je veliki broj građana.

Veliki broj građana okupio se na skupu u kampusu Univerziteta u Novom Sadu, piše N1. Ovaj skup je organizovan kao podrška svim ljudima koji su u proteklih meseci, skoro 11, stali uz studentski bunt i bili njegov deo. Ovo je protest za sve one koji su u njima učestvovali – za studente, prosvetne radnike, profesore i Novosađanke koje su kuvale za studente, IT zajednicu, vojne veterane, bajkere i zborove građana. Protesti predstavljaju znak zahvalnosti i solidarnosti,
