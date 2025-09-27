Macura: Više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimentacinog fonda, najviše se javljaju žene

Ministarka bez portfelja zadužena za oblast rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjana Macura izjavila je da je više od 2.000 roditelja potražilo pomoć Alimetacionog fonda.

"On (Alimentacioni fond) obezbeđuje da dete ne čeka da se sve okolnosti slože u komplikovanim međuljudskim relacijama i odmah dobija ono što mu zakonski pripada. Podaci govore da se do sada više od 2.000 osoba koje imaju problem sa naplatom alimentacije javilo kontakt cetru Ministartstva za brigu o porodici i demografiju, u okviru kojeg se mogu dobiti sve potrebne informacije u vezi sa funkcionisanjem Alimentacionog fonda", rekla je Macura u intervjuu za današnji
