Poginuo radnik „Čistoće“: Priklještila ga zadnja vrata kamiona dok ih je zavarivao

Novi Sad – Zadnja vrata kamiona za odnošenje smeća otkačila su se i priklještila radnika JKP „Čistoća“ D.

J. (45) dok ih je zavarivao. Uprkos višesatnoj borbi za njegov život, D. J. je jutros preminuo u Urgentnom centru Kliničkog centra Vojvodine. Kako je saopštilo ovo preduzeće, nesreća se dogodila u petak, 26. septembra oko 8.30 časova u radionici „Čistoće“ dok je on obavljao bravarsko-varilačke poslove na kamionu. – Povreda je nastala u trenutku kada je zaposleni D. J. zavarivao deo na kamionu za odnošenje smeća. U toku obavljanja radnog zadatka, zadnja vrata