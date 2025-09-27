Bi-Bi-Si: Ilon Mask i princ Endrju pomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Politika pre 2 sata
Bi-Bi-Si: Ilon Mask i princ Endrju pomenuti u novim Epstinovim dosijeima

Pored Maska i princa Endrjua, u javno objavljenim dokumentima nalaze se i imena drugih istaknutih ličnosti

Milijarder Ilon Mask i princ Endrju pomenuti su u novim dokumentima koje su objavile demokrate u Kongresu, a koji se odnose na pokojnog osuđenog pedofila i finansijera Džefrija Epstina, javlja Bi-Bi-Si. Dokumenti koje je Epstinovo imanje predalo Odboru Predstavničkog doma za nadzor i reformu vlade pokazuju da je Mask bio pozvan na Epstinovo ostrvo u decembru 2014. godine, navodi Bi-Bi-Si. Pored toga, u evidenciji putnika iz maja 2000. godine navodi se da je princ
