Iran povlači ambasadore iz Nemačke, Francuske i Britanije

Politika pre 16 minuta
Povlačenje usled spora oko ponovnog uvođenja sankcija UN zbog nuklearnog programa

Iran je danas povukao svoje ambasadore u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji radi konsultacija, saopštila je državna novinska agencija Mehr. Povlačenje diplomata usledilo je nakon spora oko mehanizma za rešavanje sporova oko ponovnog uvođenja sankcija UN Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Pokušaji Rusije i Kine da se odloži obnavljanje sankcija u petak nisu uspeli u Savetu bezbednosti UN od 15 članica - samo četiri zemlje su podržale njihov nacrt
Euronews pre 16 minuta
RTV pre 1 sat
RTS pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
Alo pre 56 minuta
Politika pre 1 sat
Politika pre 8 sati
