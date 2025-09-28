Avion Vlade Srbije sa generalom Nebojšom Pavkovićem stigao u Beograd: Biće prebačen na VMA

Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, sleteo je u Beograd nakon poletanja iz Finske.

Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković biće prebačen sanitetom na VMA. Avion Vlade Srbije vratio je generala Nebojšu Pavkovića u Srbiju, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine. Kako pišu "Novosti", Pavković je pre poletanja za Beograd razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji mu je tom prilikom poželeo srećan put. Vučić je ranije rekao da je Mehanizam u Hagu doneo