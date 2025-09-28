Avion Vlade Srbije sa generalom Nebojšom Pavkovićem stigao u Beograd: Biće prebačen na VMA

Blic pre 1 sat
Avion Vlade Srbije sa generalom Nebojšom Pavkovićem stigao u Beograd: Biće prebačen na VMA

Avion Vlade Srbije u kom se nalazi nekadašnji komandant Treće armije Vojske Jugoslavije i načelnik Generalštaba general Nebojša Pavković, sleteo je u Beograd nakon poletanja iz Finske.

Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković biće prebačen sanitetom na VMA. Avion Vlade Srbije vratio je generala Nebojšu Pavkovića u Srbiju, koji je odlukom Međunarodnog rezidualnog mehanizma u Hagu prevremeno pušten sa izdržavanja zatvorske kazne od 22 godine. Kako pišu "Novosti", Pavković je pre poletanja za Beograd razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem koji mu je tom prilikom poželeo srećan put. Vučić je ranije rekao da je Mehanizam u Hagu doneo
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Macut: General Pavković večeras stigao u Srbiju

Macut: General Pavković večeras stigao u Srbiju

NIN pre 5 minuta
Macut: General Pavković stigao u Srbiju, država brine o svojim građanima

Macut: General Pavković stigao u Srbiju, država brine o svojim građanima

RTV pre 5 minuta
Nebojša Pavković avionom Vlade prebačen u Srbiju, odmah ga smeštaju na VMA

Nebojša Pavković avionom Vlade prebačen u Srbiju, odmah ga smeštaju na VMA

N1 Info pre 15 minuta
(Foto) general Pavković danas izgleda ovako Ponovo u otadžbini

(Foto) general Pavković danas izgleda ovako Ponovo u otadžbini

Dnevnik pre 10 minuta
Avion Vlade Srbije s generalom Nebojšom Pavkovićem sleteo u Beograd

Avion Vlade Srbije s generalom Nebojšom Pavkovićem sleteo u Beograd

Radio 021 pre 0 minuta
Sleteo avion u kome se nalazi general Nebojša Pavković

Sleteo avion u kome se nalazi general Nebojša Pavković

Sputnik pre 40 minuta
Ovako danas izgleda general Nebojša Pavković

Ovako danas izgleda general Nebojša Pavković

Telegraf pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeHagJugoslavijaFinskaVMANebojša Pavković

Politika, najnovije vesti »

Premijer Macut: General Nebojša Pavković stigao u Srbiju

Premijer Macut: General Nebojša Pavković stigao u Srbiju

Danas pre 0 minuta
"U bogatiću povređena dva policajca": Oglasio se MUP o skupovima protiv blokada: "Na 167 lokacija bilo prisutno više od…

"U bogatiću povređena dva policajca": Oglasio se MUP o skupovima protiv blokada: "Na 167 lokacija bilo prisutno više od 157.000 ljudi"

Blic pre 10 minuta
BLOG UŽIVO Zborovi i studenti blokiraju raskrsnicu kod Vlade Srbije: Incidenti na paralelnim skupovima SNS pristalica i…

BLOG UŽIVO Zborovi i studenti blokiraju raskrsnicu kod Vlade Srbije: Incidenti na paralelnim skupovima SNS pristalica i građana u više gradova

Nova pre 15 minuta
Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama: U Beogradu održana šetnja do RTS-a

Širom Srbije okupljanja građana koji se protive blokadama: U Beogradu održana šetnja do RTS-a

Euronews pre 15 minuta
Građani protiv blokada izneli tri zahteva ispred RTS-a: Traže smena rukovodstva i "oslobađanje" Javnog servisa

Građani protiv blokada izneli tri zahteva ispred RTS-a: Traže smena rukovodstva i "oslobađanje" Javnog servisa

Euronews pre 15 minuta