Hapšenja u Nikšiću i Pljevljima: Policija zaplenila kokain, marihuanu i amfetamin u ciljano sprovedenim akcijama

Policija je uhapsila u Nikšiću i Pljevljima tri osobe. Kod njih je pronađen kokain, marihuana i amfetamin. Kako je pojašnjeno iz Uprave policije, oni su uhapšeni u odvojenim ciljanim akcijama, u saradnji i po nalogu nadležnih viših državnih tužilaštava.

- Policijski službenici Interventne jedinice u Nikšiću su u petak, oko 22 sata i 30 minuta, kontrolisali L.N. (31) koji je upravljao vozilom marke VW Passat francuskih registarskih oznaka i tom prilikom kod njega pronašli pakovanje sa 4,4 grama (g) kokaina - saopšteno je iz Uprave policije. Navodi se da je nakon toga testiranjem utvrđeno da je L.N. upravljao vozilom pod dejstvom te droge, zbog čega je uhapšen shodno Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima. -