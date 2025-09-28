Manje kafe, živopisniji snovi

Getty Images Da li ste nedavno smanjili unos kofeina i imate utisak da imate najživopisnije snove u životu? Iako smanjenje unosa kofeina može da ima mnoge koristi, od beljih zuba do ređih odlazaka u toalet, često se navodi i pojava živopisnih (a ponekad i strašnih) snova.

To je čudan i specifičan efekat za koji mnogi tvrde da se javlja u roku od samo nekoliko dana od smanjenja unosa kofeina. Ali, postoji li za to naučno objašnjenje? Da pogledamo šta kažu istraživanja. Kako kofein utiče na san? Kofein je stimulans koji nas čini budnim i pomaže da držimo pažnju. Deluje tako što blokira hemijsku supstancu u mozgu koja se zove adenozin. Adenozin se obično nakuplja tokom dana dok smo budni i aktivni. Do večeri, taj nakupljeni adenozin