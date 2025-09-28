Priveden jedan od napadača na demonstrante u Čačku (VIDEO)

Jedan od napadača na dvoje demonstranata na protestu u Čačku je priveden u policiju, a za ostalima se traga, rekao je večeras okupljenim građanima komandir čačanske policije Dušan Jovanović.

On je dodao da je muškarac koji je priveden osumnjičen da je udario građansku aktivistikinju i da se incident dogodio u Bulevaru vojvode Putnika u Čačku. Okupljeni građani su oko 19 časova završili protest ispred zgrade čačanske policije. Šta se desilo tokom protesta? Jedan od građanskih aktivista je rekao da će okupljanje nastaviti ispred prostorija Srpske napredne stranke u Čačku (SNS), u znak protesta što su večeras masikrani muškarci pretukli jednog