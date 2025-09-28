Poljska Nikole Grbića osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu

Odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je treće mesto na Svetskom prvenstvu koje se održava na Filipinima.

Tim Nikole Grbića u meču za bronzu savladao je Češku sa 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Poljaci su prvi set rešili serijom 6:0 kod rezultata 7:7 i mirno priveli kraj – 25:18. Češka je uzvratila u drugom, iako je gubila 11:6, vratila se i iskoristila drugu set loptu za 1:1. Treći set je protekao u znaku minimalne prednosti Poljske, koja ju je zadržala do kraja (25:22), da bi u četvrtom setu njihov kvalitet u potpunosti došao do izražaja – 25:21 i pobeda za