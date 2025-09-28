Kijev pod jakim udarima dronova i raketa; ruska PVO oborila 41 bespilotnu letelicu

Kijev pod jakim udarima dronova i raketa; ruska PVO oborila 41 bespilotnu letelicu

Rat u Ukrajini – 1.313. dan. Premijer Mađarske Viktor Orban je odbacio tvrdnje Volodimira Zelenskog da su u vazdušni prostor te zemlje najverovatnije upali mađarski izviđački dronovi. Poručio je ukrajinskom predsedniku: "Prestanite da nas maltretirate". Britanski kralj Čarls III odigrao je ključnu ulogu u tome što je američki predsednik Donald Tramp promenio stav o Ukrajini i njenoj sposobnosti da pobedi Rusiju, tvrdi šef kabineta ukrajinskog predsednika Andrij Jermak.

Ruska PVO oborila 41 dron tokom noći, tri osobe povređene u regionu Belgoroda Ukrajinski dronovi napali su proizvodni pogon u gradu Šebekino u ruskoj Belgorodskoj oblasti, i tom prilikom su povređene tri osobe koje su hospitalizovane, objavio je načelnik tog regiona Vjačeslav Gladkov. Načelnik Tulske oblasti Dmitrij Miljajev naveo je da je ruska PVO uništile su tokom noći četiri drona, prenosi Interfaks. "Nije bilo žrtava", napisao je Miljajev na svom Telegram
