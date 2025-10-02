Izraelska mornirica zaustavila brodove humanitarne flotile, privedena Greta Tunberg

Danas pre 16 minuta  |  FoNet
Izraelska mornirica zaustavila brodove humanitarne flotile, privedena Greta Tunberg

Izraelska ratna mornarica zaustavila je večeras više brodova Globalne Sumud flotile i privela aktiviste koji su bili na njima, saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Ministarstvo je objavilo snimak na kojem se vidi kako izraelski vojnik predaje švedskoj aktivistkinji Greti Tunberg njene stvari nakon što je privedena. „Za sada je nekoliko brodova Sumud flotile bezbedno zaustavljeno, a njihovi putnici se prebacuju u izraelsku luku. Greta i njeni prijatelji su bezbedni“, navodi se u saopštenju, prenosi FoNet. Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to
