Italija vlada svetskom odbojkom

Posle dama i muškarci Italije su postali šampioni sveta u odbojci.

Azuri su tako peti put u istoriji stigli do zvanja najboljih na planeti, a odbranili su i titulu osvojenu pre dve godine. U finalu su opravdali ulogu favorita i savladali reprezentaciju Bugarsku najveće iznenađenje šampionata koji je održan na Filipinima. Italijani su slavili rezultatom 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10) Nisu se Bugari loše držali u prvom setu. Iako su imali konstantan minus pred kraj seta su prišli na 20:21. Međutim, Italijani su onda vezali tri