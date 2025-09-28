Grbićeva Poljska do bronze na Svetskom šampionatu

Sportski žurnal pre 33 minuta
Grbićeva Poljska do bronze na Svetskom šampionatu

U meču za treće mesto pala Češka

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je danas u meču za treće mesto u Pasaj Sitiju pobedila Češku 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena. U selekciji Češke istakao se Lukas Vašina, koji je zabeležio 19 poena. U finalu SP, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Grbić i Poljaci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Grbić i Poljaci osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

RTS pre 3 minuta
Nikola Grbić osvojio 8. medalju za tri godine: Neverovatan niz srpskog stručnjaka

Nikola Grbić osvojio 8. medalju za tri godine: Neverovatan niz srpskog stručnjaka

Mondo pre 3 minuta
Poljska Nikole Grbića osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu

Poljska Nikole Grbića osvojila bronzu na Svetskom prvenstvu

Nova pre 38 minuta
Medalja za Poljsku! Grbić i ekipa osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Medalja za Poljsku! Grbić i ekipa osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu

Večernje novosti pre 23 minuta
Nikola Grbić sa Poljskom osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

Nikola Grbić sa Poljskom osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu

Danas pre 48 minuta
Poljska Nikole Grbića treća na planeti

Poljska Nikole Grbića treća na planeti

Sport klub pre 1 sat
Nikola Grbić i Poljska osvojili bronzu na SP: Češka nije dorastao rival

Nikola Grbić i Poljska osvojili bronzu na SP: Češka nije dorastao rival

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola GrbićOdbojkaSvetsko prvenstvoČeškaPoljska

Zabava, najnovije vesti »

Nedeljni horoskop od 28. septembra do 5. oktobra

Nedeljni horoskop od 28. septembra do 5. oktobra

I Love Zrenjanin pre 28 minuta
Veštačka inteligencija otkrila: Remek-delo Karavađa: "Sve se slaže, ovo je original!"

Veštačka inteligencija otkrila: Remek-delo Karavađa: "Sve se slaže, ovo je original!"

Blic pre 33 minuta
Kanađanka se zbog ljubavi preselila u Srbiju pa otkrila prednosti i mane života ovde: "To je jedna od najgorih stvari ovde"…

Kanađanka se zbog ljubavi preselila u Srbiju pa otkrila prednosti i mane života ovde: "To je jedna od najgorih stvari ovde" (video)

Blic pre 23 minuta
Humanitarna izložba oldtajmera na Dorćolu

Humanitarna izložba oldtajmera na Dorćolu

N1 Info pre 18 minuta
San o savršenom odmoru na obali Crvenog mora: Serry Beach Resort 5★

San o savršenom odmoru na obali Crvenog mora: Serry Beach Resort 5★

N1 Info pre 38 minuta