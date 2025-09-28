Grbićeva Poljska do bronze na Svetskom šampionatu

U meču za treće mesto pala Češka

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je danas u meču za treće mesto u Pasaj Sitiju pobedila Češku 3:1 (25:18, 23:25, 25:22, 25:21). Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena. U selekciji Češke istakao se Lukas Vašina, koji je zabeležio 19 poena. U finalu SP, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se