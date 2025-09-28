Pored puta 110.000 litara dizela, vatrogasci celu noć dežurali: Ovo je stanje u Kosjeriću jutro posle nezgode

Pored puta 110.000 litara dizela, vatrogasci celu noć dežurali: Ovo je stanje u Kosjeriću jutro posle nezgode

Sinoć oko 21 sat na železničkoj pruzi između stanice Ražana i Kosjerića, iz šina su iskliznula dva vagona-cisterni punih dizel goriva.

Nezgoda se dogodila svega 500 metara od stanice Ražana, a cisterne su izletele na lokalni put Ražana–Drenovci. Na svu sreću, povređenih nije bilo. Na lice mesta odmah su izašle ekipe vatrogasaca, policije, kao i nadležne inspekcije i ekipe "Železnica Srbije". Vatrogasne jedinice su tokom cele noći obezbeđivale teren, dok su ekipe saobraćajne i ekološke inspekcije procenjivale eventualne posledice po bezbednost i životnu sredinu. - Oko 21 sat izletela su dva vagona
