Netanjahu stigao u belu kuću Novinari Trampa pitali za Gazu, usledio šok odgovor

Alo
Netanjahu stigao u belu kuću Novinari Trampa pitali za Gazu, usledio šok odgovor

Američki predsednik Donald Tramp, na sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, ponovio je svoje uverenje u brz mirovni sporazum u Gazi, prenosi sa događaja

Tokom pozdrava Netanjahuu, novinari su pitali Trampa da li je siguran da će uskoro biti postignut sporazum o prekidu vatre u Gazi. Foto Tanjug AP „Da“, odgovorio je Tramp, istovremeno klimajući glavom kako bi potvrdio svoje samopouzdanje. BONUS VIDEO
