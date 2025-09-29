Elektrodistribucija: Popust za one koji sami čitaju struju

Elektrodistribucija Srbije (EDS) je saopštila da će korisnici koji sami očitaju brojilo imati popust za plaćanje struje od šest odsto počevši od računa za oktobar, ukoliko do 20. u mesecu plate račun.

Istaknuto je da se stanje brojila za električnu energiju i sledećeg meseca može prijaviti od 1. do 6. u mobilnoj aplikaciji EDS-a, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, besplatnog poziva na 0800 360 300, kao i direktno na šalterima EDS-a. Zahvaljujući saradnji sa Elektroprivredom Srbije, kako je navedeno, korisnici mogu da vide i na koji način je očitana njihova potrošnja električne energije. Objašnjeno je da se u gornjem levom uglu računa nalazi