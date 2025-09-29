Rezultati izbora u Moldaviji: Ubedljiva pobeda proevropske stranke

Proevropska stranka PAS predsednice Maje Sandu ubedljivo je pobedila na parlamentarnim izborima održanim u nedelju u Moldaviji osvojivši 50,03 odsto glasova na osnovu 99,52 odsto prebrojanih glasova.

Prema projekcijama, proevrposka Partija akcije i solidarnosti (PAS), na vlasti od 2021. godine, mogla bi da zadrži apsolutnu većinu u Parlamentu sa 55 od 101 mesta. Partija je imala 63 mesta u prethodnom sazivu Parlamenta. Ona je ispred proruskog Patriotskog bloka, koji je osvojio 24,26 odsto glasova. Jedan od vođa tog bloka, bivši predsednik Igor Dodon, proglasio je pobedu i pozvao na demonstracije danas u glavnom gradu Kišenjevu. Na trećem mestu sa 7,99 odsto