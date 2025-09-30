Usponi i padovi saveza Trampa i Netanjahua

BBC News pre 20 minuta | Luis Barućo - BBC Svetski

Alex Wong/Getty Images Netanjahu se sastao sa Trampom u Beloj kući četiri puta otkako se američki predsednik vratio na vlast u januaru - više nego bilo koji drugi svetski lider

Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu još jednom su istakli blisko savezništvo pošto su se saglasili oko mirovnog plana za Gazu od 20 tačaka.

Tramp je pohvalio Netanjahua kao „ratnika", dok je Netanjahu nazvao Trampa „najboljim prijateljem koga je Izrael imao u Beloj kući u istoriji".

Dvojica lidera dugo održavaju odnos koji se često opisuje kao prijateljstvo, mada ne uvek bez neslaganja.

Tramp je sebe često nazivao „najproizraelskijim američkim predsednikom", ali analitičari kažu da su njihove veze tokom njegovog prvog mandata viđene kao toplije, uglavnom usmerene na konkretne političke dobitke za obe strane.

U trenutnom Trampovom mandatu, odnos dvojice državnika je složeniji.

Američki predsednik je pokazivao frustraciju potezima izraelskog premijera, prema izveštajima više medija.

Ideološka podela unutar Trampove osnovne baze oko politike Vašingtona prema Izraelu jedan je od faktora koji stoje iza ovog skretanja, kaže Hugo Lovat, stručnjak za Bliski istok u Evropskom savetu za spoljne odnose.

„S jedne strane su takozvani 'uzdržavaoci' i skeptici prema Izraelu, poput potpredsednika Džej Di Vensa, Mardžori Tejlor Grin i Takera Karlsona; s druge strane, vatrene pristalice Izraela koji su dugo dominirali debatom na obe strane političkog spektra."

Uprkos tome, dr H. A. Helijer iz britanskog tink-tenka Kraljevski institut za ujedinjene usluge kaže da „izgleda kao da ima više uspona nego padova" u ovom dugoročnom savezu.

Kako se odnos dvojice lidera odvijao tokom godina?

1. Vrhunac saveza (2017-2020)

Trampov prvi mandat doneo je vrhunac saveza dvojice lidera, pri čemu je američki predsednik u to vreme doneo velike političke pobede Netanjahuu.

Zauzvrat, Netanjahu je dosledno govorio o Trampu kao najvernijem savezniku Izraela, koristeći svaku odluku unutrašnje političke prilike.

Savez je bio neobično topao i obostrano koristan, tvrde stručnjaci.

6. decembar 2017. - Priznavanje Jerusalima kao prestonice

Tramp objavljuje da su SAD priznale Jerusalim kao prestonicu Izraela.

Netanjahu pozdravlja odluku kao „istorijsku".

Protesti izbijaju širom Bliskog istoka.

8. maj 2018. - Povlačenje iz iranskog nuklearnog sporazuma

Tramp povlači SAD iz iranskog nuklearnog sporazuma, zvanično nazvanog Zajednički sveobuhvatni plan akcije (JCPOA).

Netanjahu hvali potez, rekavši: „Predsednik Tramp je uradio pravu stvar."

14. maj 2018. - Premeštanje američke ambasade u Jerusalim

Netanjahu naziva „slavnim danom" kada se zvanično otvorila američka ambasada u Jerusalimu, koja je ranije bila u Tel Avivu.

Istog dana, izraelske snage ubile su više od 60 palestinskih demonstranata u Gazi.

HAIM ZACH / GPO / HANDOUT Tokom prvog Trampovog mandata, SAD su priznale Jerusalim kao prestonicu Izraela

25. mart 2019. - Priznanje suvereniteta Izraela nad Golanskom visoravni

U Beloj kući, Tramp potpisuje proglas kojim priznaje izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni.

Izrael je oteo ovu oblast od Sirije 1967. i anektirao je 1981. godine, u potezu koji nije međunarodno priznat.

Netanjahu odgovara: „Izrael nikada nije imao boljeg prijatelja u Beloj kući."

15. septembar 2020. - Deklaracija o Avramovom sporazumu

U Beloj kući, Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein se dogovaraju da uspostave pune diplomatske odnose kao deo značajnog Avramovog sporazuma, postignutog uz Trampovo posredovanje.

Netanjahu pozdravlja ovaj potez, rekavši: „Ovaj dan je istorijska prekretnica".

Maroko i Sudan su ubrzo sledili njihov primer.

2. Svađa (2020-2021)

Odnosi Trampa i Netanjahuaa dostigli su najnižu tačku nakon što je Džozef Bajden pobedio na američkim izborima 2020. godine.

Netanjahu je bio među prvim svetskim liderima koji je čestitao novoizabranom predsedniku, što je razbesnelo Trampa.

7. novembar 2020. - Čestitke Bajdenu na pobedi

Netanjahu čestita Bajdenu na Tviteru (danas Iksu) nekoliko sati nakon što su američke mreže objavile njegovu pobedu.

Decembar 2021. - Posledice postaju javne

U intervjuima sa izraelskim novinarom Barakom Ravidom, Tramp je upotzrebio psovke da napadne Netanjahua zbog njegove „strašne greške" što je „prerano" čestitao Bajdenu pobedu.

„Bibi (nadimak Netanjahua) nikada nije želeo mir... Od tada nisam razgovarao sa njim", rekao je Tramp.

3. Nova ljubav (2025)

Getty Images U nedavnom govoru u Generalnoj skupštini UN, Netanjahu se zakleo da će „završiti posao" u Gazi

Trampovim povratkom u Belu kuću, Netanjahu je brzo preduzeo korake za popravljanje odnosa.

Bio je prvi strani lider koji je posetio Vašington posle Trampove predsedničke inauguracije.

Od tada je bio u Beloj kući još tri puta, više nego bilo koji drugi strani lider.

Sada dvojica lidera kažu da tesno sarađuju u vezi sa ratom u Pojasu Gaze, prekidu vatre i širem regionalnom mirovnom okviru.

Stručnjaci opisuju trenutne odnose kao bliske, ali pragmatičnije nego tokom Trampovog prvog mandata.

Primećuju da frustracija unutar administracije i među Trampovim pristalicama ukazuje na potencijalne napetosti koje predstoje.

„Niko nije zaista zadovoljan Netanjahuom.

„Mislim da čak i unutar Trampove administracije postoji mnogo ogorčenih zbog Netanjahua", kaže dr H.A. Helijer, napominjući da se to još nije pretvorilo u promene politike.

Uticajne ličnosti iz Trampovog pokreta „Učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA) pojačale su kritike Netanjahua i izraelske vojne ofanzive u Gazi.

Ovo odražava sve veći broj onih koji dovode u pitanje nekontrolisanu slobodu delovanja Izraela, dodaje Helijer.

Uprkos tome, on kaže da je do sada Izrael imao „slobodan prolaz".

„Izrael ne samo da je nastavio rat u Gazi, već je i bez ikakvih posledica prekršio dogovoreno primirje.

„Napali su američkog saveznika u regionu, Katar, takođe bez ikakvih posledica.

„Redovno su i uporno napadali i okupirali libansku i sirijsku teritoriju. Ponovo, bez bilo kakvih posledica", ukazuje Helijer.

Januar 2025. - Čestitke na Trampovoj inauguraciji

Netanjahu čestita Trampu na inauguraciji, nazivajući ga najvećim saveznikom Izraela.

Februar 2025. - Počinju pregovori o prekidu vatre u Gazi

Prvi zvanični sastanak Trampa i Netanjahua.

Usredsredili su se na krhko primirje u Gazi, oslobađanje talaca i dugoročno ratno rešenje.

April 2025. - Pritisci rata u Gazi

Tramp ponovo ugošćuje Netanjahua, rekavši da rat u Gazi „treba uskoro da prestane".

Netanjahu insistira da Izrael mora da oslobodi taoce i „završi posao“ protiv Hamasa.

Jun 2025. - Amerika napada Iran

U noći između 21. i 22. juna 2025. godine, SAD su pokrenule vojne napade na iranska nuklearna postrojenja u Fordovu, Natanzu i Isfahanu u koordinaciji sa Izraelom.

Jul 2025. - Trampov pritisak na prekid vatre od 60 dana

Tramp i Netanjahu se ponovo sastaju u Vašingtonu.

Tramp predlaže prekid vatre od 60 dana sa automatskim produžetkom vezanim za njegov mirovni plan za Gazu.

9. septembar 2025. - Izrael napada Katar

Izraelska vojska izvodi „precizan udar" usmeren na visoke lidere Hamasa u Kataru, ključnog saveznika SAD.

To je izazvalo kritike Vašingtona.

25. septembar 2025. - Trampova crvena linija

Tramp javno izjavljuje da neće dozvoliti Izraelu da anektira Zapadnu obalu, sukobljavajući se sa tvrdolinijašima u Netanjahuovoj koaliciji.

26. septembar 2025. - Netanjahu u UN

U govoru pred Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, Netanjahu se zavetuje da će „završiti posao“ u Gazi.

Više od 100 delegata napušta salu u znak protesta.

29. septembar 2025. - Plan od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi

Netanjahu dolazi u četvrtu posetu Beloj kući od Trampovog povratka na mesto predsednika.

Tramp predstavlja plan od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi, uspostavljanje posleratnog mehanizma upravljanja i obezbeđivanje oslobađanja 48 talaca koje drži Hamas, od kojih se oko 20 smatra živim.

Netanjahu se saglasio sa planom.

Tokom posete, Netanjahu se u telefonskom pozivu iz Bele kuće izvinjava katarskom premijeru Muhamedu bin Abdulrahmanu bin Džasimu al-Taniju zbog napada 9. septembra.

Pogledajte: Delegati napustili salu pred obraćanje izraelskog premijera u UN-u

