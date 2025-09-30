NUNS: Zaustaviti kampanje blaćenja i zaštititi novinarke RTS-a

Beta pre 1 sat

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) osudilo je negativnu kampanju koje se na društvenim mrežama i u provladinim tabloidima vodi protiv novinarki i urednica Radio-televizije Srbije (RTS) Jelene Popadić Sumić i Olivere Kovačević i ocenilo da takva kampanja stvara atmosferu linča, ugrožavanja bezbednosti i da predstavlja pokušaj zastrašivanja novinara.

"NUNS podseća da je sloboda mišljenja i izražavanja temelj demokratskog društva. Uredničke odluke i programski sadržaji javnog servisa jesu legitimna tema javne rasprave, ali kritika mora biti zasnovana na činjenicama, bez uvreda, seksističkih ili ponižavajućih poruka, targetiranja i poziva na sankcionisanje. Deca u emisiji 'Važne stvari' govore o onome što ih raduje, muči i oblikuje njihove živote i takav format ne sme se zloupotrebljavati za političke obračune niti tumačiti kao 'korišćenje dece u političke svrhe'", naveo je NUNS u saopštenju.

Povod za napad na novinarke RTS-a bilo je emitovanje emisije "Važne stvari" u kojoj je jedan dečak komentarisao studetnske proteste i opisao ih kao borbu za pravdu i budućnost.

"Umesto profesionalne debate, tabloidi Alo i Informer pokrenuli su kampanju uvreda i targetiranja Jelene Popadić Sumić. Iako Olivera Kovačević nema nadležnosti nad Dečjim programom, niti nad Kulturalno-umetničkim ili Informativnim programom, u emisiji TV Informer i drugim sadržajima označena je odgovornom za emitovanje te epizode. Na sajtu Informera, uz zapaljivu retoriku i uvredljive nadimke, objavljena je i poruka glavnog urednika tog tabloida na mreži iks kojom se poziva na njen otkaz. Takvo postupanje prelazi granice profesionalne kritike i prerasta u pritisak i javno diskreditovanje", smatra NUNS.

To novinarsko udruženje zatražilio je od Uprave RTS-a da stane u zaštitu zaposlenih, obezbedi sigurne uslove rada i jasno saopšti nadležnosti uredničkih timova kako bi se sprečile manipulacije.

(Beta, 30.09.2025)

Ključne reči

Olivera KovačevićRTS

