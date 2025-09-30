Plate u zdravstvu i prosveti od 1. oktobra veće za pet odsto

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Plate u zdravstvu i prosveti od 1. oktobra veće za pet odsto

minimalna zarada viša za 9,4 procenta

Plate u zdravstvu i prosveti od sutra će biti povećane pet odsto, dok će minimalna zarada skočiti sa 457 na 500 evra, odnosno za 9,4 odsto, najavio je prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali. Ova vanredna povećanja slede nakon što su od početka godine plate u prosveti prvo povećane za 11 odsto, potom vanredno u martu za još pet odsto, a očekuje ih i redovno povećanje u januaru naredne godine, navodi se u saopštenju ministarstva.
