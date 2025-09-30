Mali: Od sutra minimalna zarada veća za 9,4 odsto, o NIS-u razgovaramo i sa Rusima i Amerikancima

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je da će od sutra minimalna zarada u Srbiji biti uvećana za 9,4 odsto, odnosno sa 457 na 500 evra.

On je gostujući na RTS-u podsetio da je Vlada Srbije sa sindikatima i poslodavcima dogovorila još jedno redovno povećanje minimalca, od 1. januara 2026, u iznosu od 10,1 odsto. „To znači da će minimalna zarada od 1. januara biti 551 evro. Kumulativno, to je povećanje od 37 odsto, što se do sada nikada u istoriji nije dogodilo tokom jedne godine“, kazao je Mali. On je ocenio da se povećanje minimalne zarade radi u skladu sa fiskalnim pravilima kako se ne bi ugrozila