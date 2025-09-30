Niški studenti pozvali na protest povodom 334 dana od pada nadstrešnice

Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu pozvala je građane da se u sredu, prvog oktobra, priključe protestu pod nazivom „334 dana“, kojim će biti obeleženo 334 dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 osoba.

Oni su na svom Instagramu saopštili da će, okupljanje početi u 18.30 časova na dve lokacije, na kružnom toku kod pekare „Gricko“ i na raskrsnici kod Ureda. Dve protestne kolone će se potom uputiti i spojiti kod prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Ulici vojvode Mišića, gde su planirani govori, studentski performans i 16 minuta tišine u znak sećanja na nastradale. Kako je navedeno, protest je zamišljen kao „mirno i tiho okupljanje, bez muzike i buke“. Protest