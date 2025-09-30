Niški studenti pozvali na protest povodom 334 dana od pada nadstrešnice

Danas pre 17 minuta  |  Beta
Niški studenti pozvali na protest povodom 334 dana od pada nadstrešnice

Neformalna grupa studenata Univerziteta u Nišu pozvala je građane da se u sredu, prvog oktobra, priključe protestu pod nazivom „334 dana“, kojim će biti obeleženo 334 dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je stradalo 16 osoba.

Oni su na svom Instagramu saopštili da će, okupljanje početi u 18.30 časova na dve lokacije, na kružnom toku kod pekare „Gricko“ i na raskrsnici kod Ureda. Dve protestne kolone će se potom uputiti i spojiti kod prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Ulici vojvode Mišića, gde su planirani govori, studentski performans i 16 minuta tišine u znak sećanja na nastradale. Kako je navedeno, protest je zamišljen kao „mirno i tiho okupljanje, bez muzike i buke“. Protest
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Nišu najavili protest povodom 11 meseci od pada nadstrešnice

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Nišu najavili protest povodom 11 meseci od pada nadstrešnice

Blic pre 1 sat
Studenti u blokadi pozvali na komemorativnu šetnju 1. oktobra od Prokopa do Novog Beograda

Studenti u blokadi pozvali na komemorativnu šetnju 1. oktobra od Prokopa do Novog Beograda

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadSrpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

„Neraspoređen u vladi, ali raspoređen u kriminalnim strukturama“: Sagovornici Danasa o dolasku Novaka Nedića na protest protiv…

„Neraspoređen u vladi, ali raspoređen u kriminalnim strukturama“: Sagovornici Danasa o dolasku Novaka Nedića na protest protiv blokada

Danas pre 17 minuta
Vilenica 2025

Vilenica 2025

Radar pre 12 minuta
Vremeplov: Rođen Milan Rakić

Vremeplov: Rođen Milan Rakić

RTV pre 7 minuta
Ministar osvete u ulozi pajaca moćnih

Ministar osvete u ulozi pajaca moćnih

Radar pre 12 minuta
Kako smo od kazne od 2.500 dinara došli do kazne zatvora

Kako smo od kazne od 2.500 dinara došli do kazne zatvora

Radar pre 12 minuta