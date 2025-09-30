Završen most na Savi kod Sremske Rače, sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je večeras da most preko reke Save kod Sremske Rače na deonici auto-puta Kuzmin – Sremska Rača u konstruktivnom smislu završen i da sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem mosta.

Ispitivanje će se, kako se navodi u saopštenju, vršiti u šest faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po šest kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po osam kamiona težine 42 tone. Nakon postavljanja mernih uređaja, kako su dodali iz „Puteva“, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane