Završen most na Savi kod Sremske Rače, sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem

Danas pre 12 minuta  |  Beta
Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je večeras da most preko reke Save kod Sremske Rače na deonici auto-puta Kuzmin – Sremska Rača u konstruktivnom smislu završen i da sutra počinju ispitivanja probnim opterećenjem mosta.

Ispitivanje će se, kako se navodi u saopštenju, vršiti u šest faza, posebno za svaku konstrukciju, u skladu sa odobrenim programom ispitivanja mosta probnim opterećenjem. Armirano-betonske prilazne konstrukcije opterećuju se sa po šest kamiona težine 35 tona, a čelične konstrukcije sa po osam kamiona težine 42 tone. Nakon postavljanja mernih uređaja, kako su dodali iz „Puteva“, prvo se sprovodi statičko ispitivanje, tako što se most opterećuje vozilima definisane
Putevi Srbije

