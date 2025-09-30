Sutra 11 meseci od tragedije na Železničkoj stanici: 16 minuta tišine za 16 žrtava

U sredu, 1. oktobra, navršiće se punih 11 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16, a teško povređena jedna osoba.

Kako je najavljeno prethodnih dana, pošta će u periodu od 11:52 do 12:08 biti odata na više lokacija, a na njeno odavanje pozvali su srednjoškolci i zborovi građana. Kako prenosi Autonomija.info, u tom periodu će na ulicu u tišini izaći srednjoškolci ispred Mašinska, Hemijske i Saobraćajne škole, na šta su pozvali učenici Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ koji imaju nastavu u tim školama. –Za tih 11 meseci NIKO nije odgovarao za živote 16 nevinih ljudi. Ispred
