Srušila se škola, deca zatrpana ispod ruševina: Rašće broj mrtvih, roditelji u agoniji: "Pronađite moje dete" (foto/video)…

Najmanje jedan učenik je poginuo, a na desetine je povređeno nakon što se srušila zgrada jedne škole u Indoneziji.

Sumnja se da je pod ruševinama ostalo zatrpano više od 60 dece. Dok su se učenici molili, urušila se zgrada islamskog internata Al Kozini na Istočnoj Javi. Većina dece koja se smatra nestalima su dečaci starosti između 12 i 17 godina. Tokom cele noći su trajali napori spasavanja, a iz ruševina su izvukli osmoro preživelih. Spasioci su rekli da su prilikom spasavanja videli još tela, što znači da će broj poginulih verovatno da raste. Porodice učenika su se okupile u