Srušila se škola u Indoneziji, 38 ljudi zarobljeno pod ruševinama

Indonežanski spasioci su rano jutros počeli akciju spasavanja 38 ljudi za koje se strahuje da su zarobljeni ispod ruševina islamske škole koja se srušila u Istočnoj Javi tokom popodnevne molitve, usmrtivši tri osobe.

Tri osobe su poginule, a 99 je preživelo rušenje internata Al Khozinji u Sidoarhu, gradu koji se nalazi oko 780 km istočno od Džakarte, izjavio je Mohamed Siafi, šef indonežanske agencije za potragu i spasavanje, javlja Rojters. Zgrada se urušila tokom radova, 38 ljudi i dalje nestalo Ranije danas, portparol agencije za ublažavanje posledica katastrofa Abdul Muhari rekao je da se nestabilna zgrada srušila tokom radova. „Ovaj iznenadni događaj doveo je do toga da