Horor u Indoneziji: Urušila se škola, deca zatrpana pod ruševinama, ima stradalih

Najmanje jedan učenik je poginuo, a skoro stotinu je povređeno kada se urušila zgrada islamskog internata Al Kozini na istočnoj Javi.

Strahuje se da je pod ruševinama ostalo zarobljeno više od 60 dece. Do tragedije je došlo dok su učenici obavljali molitvu. Većina nestalih su dečaci uzrasta od 12 do 17 godina. Spasilačke ekipe su tokom cele noći pokušavale da izvuku preživele, a do sada je spašeno osmoro dece. Spasioci navode da su tokom akcije uočili još tela, pa se broj poginulih verovatno neće zaustaviti na jednom. Teške betonske ploče i nestabilni delovi urušene zgrade usporavaju akciju