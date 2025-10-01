Otkazano miholjsko leto, stiže sneg! Evo kakav nas oktobar očekuje

Alo pre 7 minuta
Otkazano miholjsko leto, stiže sneg! Evo kakav nas oktobar očekuje

Prvog dana oktobra pao je prvi sneg u Srbiji, na Goliji. Po rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, u naredna dva dana količina padavina premašiće 50 milimetara, što je prosečna mesečna vrednost, a na planinama će se formirati i snežni pokrivač

Todorović je rekao da će danas padavina slabog intenziteta biti na zapadu i jugu Srbije, dok se u četvrtak i petak očekuju obilnije padavine – u četvrtak na jugu, a u petak i na istoku zemlje. Na planinama će zbog nižih temperatura padati sneg. Printscreen/ RHMZ - Procena je da će za ta dva i po dana količina padavina biti preko 50 milimetara, što odgovara prosečnoj mesečnoj količini. Zbog toga će u planinskim predelima iznad hiljadu metara nadmorske visine biti
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Hoćemo li ove godine imati miholjsko leto - kakav nas oktobar očekuje

Hoćemo li ove godine imati miholjsko leto - kakav nas oktobar očekuje

N1 Info pre 1 sat
Svetski meteorolozi upozorili šta će pogoditi Balkan: "Spremite se za drastične temperaturne anomalije"

Svetski meteorolozi upozorili šta će pogoditi Balkan: "Spremite se za drastične temperaturne anomalije"

Blic pre 1 sat
Pao prvi sneg u Srbiji: Pahulje na Goliji iznenadile turiste, RHMZ upozorava na snežni pokrivač (VIDEO)

Pao prvi sneg u Srbiji: Pahulje na Goliji iznenadile turiste, RHMZ upozorava na snežni pokrivač (VIDEO)

Euronews pre 27 minuta
Svetski meteorolozi upozorili šta će pogoditi Balkan: "Spremite se za drastične temperaturne anomalije"

Svetski meteorolozi upozorili šta će pogoditi Balkan: "Spremite se za drastične temperaturne anomalije"

Blic pre 1 sat
Otkazano miholjsko leto, stiže sneg! Meteorolog Todorović otkrio kakav nas oktobar čeka

Otkazano miholjsko leto, stiže sneg! Meteorolog Todorović otkrio kakav nas oktobar čeka

Blic pre 42 minuta
Meteorolog Todorović: Mala je verovatnoća da ćemo ove godine imati Miholjsko leto

Meteorolog Todorović: Mala je verovatnoća da ćemo ove godine imati Miholjsko leto

Moj Novi Sad pre 27 minuta
Počeo sneg u Srbiji – evo gde veje od jutros (VIDEO)

Počeo sneg u Srbiji – evo gde veje od jutros (VIDEO)

Nova pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Čečen: Vlast priprema potpunu represiju, spremna je da u potpunosti uništi slobodu medija

Čečen: Vlast priprema potpunu represiju, spremna je da u potpunosti uništi slobodu medija

N1 Info pre 22 minuta
Počeo upis brucoša u studentske domove: Kakve su cene i kako izgleda procedura?

Počeo upis brucoša u studentske domove: Kakve su cene i kako izgleda procedura?

Euronews pre 17 minuta
Fond PIO od danas izdaje samo uverenja registrovana do 30. septembra

Fond PIO od danas izdaje samo uverenja registrovana do 30. septembra

RTV pre 17 minuta
Učesnik humanitarne flotile ka Gazi iz Beograda: 'Spreman sam i na najgore'

Učesnik humanitarne flotile ka Gazi iz Beograda: 'Spreman sam i na najgore'

BBC News pre 2 minuta
Roditelji đaka Jovine gimnazije: Osveta ili nesposobnost direktora?

Roditelji đaka Jovine gimnazije: Osveta ili nesposobnost direktora?

Radio 021 pre 12 minuta