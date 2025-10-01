Otkazano miholjsko leto, stiže sneg! Evo kakav nas oktobar očekuje

Prvog dana oktobra pao je prvi sneg u Srbiji, na Goliji. Po rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, u naredna dva dana količina padavina premašiće 50 milimetara, što je prosečna mesečna vrednost, a na planinama će se formirati i snežni pokrivač

Todorović je rekao da će danas padavina slabog intenziteta biti na zapadu i jugu Srbije, dok se u četvrtak i petak očekuju obilnije padavine – u četvrtak na jugu, a u petak i na istoku zemlje. Na planinama će zbog nižih temperatura padati sneg. Printscreen/ RHMZ - Procena je da će za ta dva i po dana količina padavina biti preko 50 milimetara, što odgovara prosečnoj mesečnoj količini. Zbog toga će u planinskim predelima iznad hiljadu metara nadmorske visine biti