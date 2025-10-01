Razoran zemljotres: 69 mrtvih, više od 150 povređeno FOTO/VIDEO

Broj žrtava u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 69, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite.

On je na konferenciji za novinare napomenuo da broj žrtava ostaje "promenljiv" jer stižu novi izveštaji od službi za vanredne situacije, prenosi Rojters. Više od 150 osoba je povređeno, a bolnica u gradu Bogo preopterećena je zbog velikog broja pacijenata, preneo je Rojters. Stotine naknadnih potresa pogodilo je grad Sebu od zemljotresa koji se dogodio prošle noći. Najmanje 225 takvih potresa zabeleženo je do 09.19 časova danas po lokalnom vremenu, prema podacima