Razoran zemljotres: 69 mrtvih, više od 150 povređeno FOTO/VIDEO

B92 pre 3 sata
Razoran zemljotres: 69 mrtvih, više od 150 povređeno FOTO/VIDEO

Broj žrtava u zemljotresu magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale koji je pogodio centralne Filipine porastao je na 69, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite.

On je na konferenciji za novinare napomenuo da broj žrtava ostaje "promenljiv" jer stižu novi izveštaji od službi za vanredne situacije, prenosi Rojters. Više od 150 osoba je povređeno, a bolnica u gradu Bogo preopterećena je zbog velikog broja pacijenata, preneo je Rojters. Stotine naknadnih potresa pogodilo je grad Sebu od zemljotresa koji se dogodio prošle noći. Najmanje 225 takvih potresa zabeleženo je do 09.19 časova danas po lokalnom vremenu, prema podacima
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Najmanje 69 poginulih u zemljotresu na Filipinima

Najmanje 69 poginulih u zemljotresu na Filipinima

Slobodna Evropa pre 3 sata
Najmanje 69 ljudi poginulo, više od 150 povređeno u zemljotresu na Filipinima

Najmanje 69 ljudi poginulo, više od 150 povređeno u zemljotresu na Filipinima

RTS pre 3 sata
Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 69, više od 150 ljudi povređeno

Broj žrtava zemljotresa na Filipinima porastao na 69, više od 150 ljudi povređeno

RTV pre 4 sati
Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Najmanje 20 ljudi poginulo: Snažan zemljotres na Filipinima: Spasioci pretražuju srušene objekte u potrazi za preživelima

Blic pre 4 sati
Raste broj mrtvih nakon razornog zemljotresa na Filipinima Ruševine u gradu blizu epicentra, ne zna se koliko je ljudi…

Raste broj mrtvih nakon razornog zemljotresa na Filipinima Ruševine u gradu blizu epicentra, ne zna se koliko je ljudi nestalo, oštećena crkva blizu Boga (foto)

Kurir pre 4 sati
Broj poginulih u zemljotresu u Filipinima porastao na 69

Broj poginulih u zemljotresu u Filipinima porastao na 69

Novi magazin pre 4 sati
Most se ljulja, ljudi padaju sa motora Snimljen trenutak razornog zemljotresa na Filipinima, stradalo 69 ljudi (foto/video)

Most se ljulja, ljudi padaju sa motora Snimljen trenutak razornog zemljotresa na Filipinima, stradalo 69 ljudi (foto/video)

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresRojters

Svet, najnovije vesti »

Istorija snova: Dvadeset pet godina od Ideas Campusa

Istorija snova: Dvadeset pet godina od Ideas Campusa

Nova ekonomija pre 25 minuta
Fon der Lajen: EU neće dozvoliti Rusiji da seje podele i uznemirenost u našim društvima

Fon der Lajen: EU neće dozvoliti Rusiji da seje podele i uznemirenost u našim društvima

Beta pre 26 minuta
Obustavljen rad američke vlade, Tramp preti masovnim otpuštanjima

Obustavljen rad američke vlade, Tramp preti masovnim otpuštanjima

BBC News pre 6 minuta
Sat otkucava, čeka se Hamas: Da li će prihvatiti ili odbaciti Trampov mirovni plan za Gazu?

Sat otkucava, čeka se Hamas: Da li će prihvatiti ili odbaciti Trampov mirovni plan za Gazu?

Danas pre 10 minuta
Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

Eksplozija u Minhenu: Zatvoren Oktoberfest zbog pretećeg pisma

BBC News pre 20 minuta