Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu

Bujanovačke pre 4 sati
Od danas za 5 odsto veće plate u prosveti i zdravstvu
Bujanovac, 1. oktobar 2025. Plate u prosveti i zdravstvu od danas će biti veće za pet odsto, a minimalna zarada uvećana sa dosadašnjih 457 na 500 evra ili za 9,4 odsto. Sa ovim vanrednim povećanjem, plata zaposlenih u prosveti sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno nastavnika u osnovnim i srednjim školama biće veća od 106.000 dinara, prenosi RTV. Prosečna plata medicinske sestre sada će biti veća od 90.000 dinara, a osnovna primanja lekara-specijaliste bez
