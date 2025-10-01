Raste broj mrtvih nakon razornog zemljotresa na Filipinima Ruševine u gradu blizu epicentra, ne zna se koliko je ljudi nestalo, oštećena crkva blizu Boga (foto)

Snažan zemljotres magnitude 6,9 stepeni Rihterove skale pogodio je sinoć centralni deo Filipina, ošteti kamene i betonske zgrade i natera stanovnike da istrče iz svojih domova.

Lokalni zvaničnici su nakon potresa objavili da je nekoliko ljudi povređeno, ali je crni bilans ubrzo postao mnogo gori. BBC prenosi da su vlasti u Manili jutros objavile da je stradalo najmanje 69 ljudi, od čega čak 30 u gradu Bogo koji je bio najbliži epicentru. Nije poznato koliko se osoba vofdi kao nestale ispod ruševina. Britanski medijski servis navodi da je zemljotres usledio nakon s upertajfuna Ragasa koji je pogodio Filipine i velikih poplava zbog kojih su