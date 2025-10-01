Je l moguće da RTS ne zna da Savet REM-a ne postoji skoro godinu dana? Podnose prijavu i traže kaznu zbog dečijeg komentara o studentima

Upravni odbor Radio-televizije Srbije saopštio je juče da će Regulatornom telu za elektronske medije (REM) podneti prijavu povodom emitovanja dečje emisije "Važne stvari" na Prvom programu, zbog povrede Pravilnika o zaštiti prava maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, iako Savet ovog tela ne postoji već skoro godinu dana.

Nakon lavine koju je pokrenula dečja emisija “ Važne stvari”, u kojoj je dvanaestogodišnji dečak izjavio da se studenti bore za pravdu i našu budućnost, hitno je zasedao Upravni odbor RTS, koji je juče razmatrao dešavanja nastala povodom emitovanja pomenute epizode. Prethodno je protiv urednice Dečjeg programa RTS-a Jelene Popadić Sumić, autorke ove emisije pokrenut disciplinski postupak, a dobro upućeni izvor iz Javnog servisa kaže da pokretanje disciplinskog