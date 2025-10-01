Dan artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD obeležen u kasarni "Banjica"

U kasarni "Banjica" u Beogradu održana je vojna svečanost povodom Dana artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, koji se obeležava u spomen na 30. septembar 1915. godine, kada je redov Radoje Raka Ljutovac modifikovanim poljskim topom oborio neprijateljski avion.

Povodom praznika, upriličeni su svečani defile jedinica 250. raketne brigade za PVD i prikaz naoružanja i vojne opreme, položeni su venci na spomen-obeležje u kasarni i najistaknutijim pojedincima uručene nagrade i priznanja, saopštili su iz Ministarstva odbrane. "U osvrtu na ostvarene rezultate i više od jednog veka dugu istoriju protivvazdušne odbrane u srpskoj vojsci, istaknuti su stručnost, posvećenost i profesionalizam pripadnika roda artiljerijsko-raketnih