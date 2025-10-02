Novi teror Aljbina Kurtija FOTO

B92 pre 17 minuta
U Severnoj Mitrovici jutros oko 9.30 časova uklonjen je znak "Volim K. Mitrovicu" koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog.

Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad. Kosovska policija bila je prisutna na licu mesta. Ovaj znak postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša. Kako navodi Kosovo onlinde, radnici su u međuvremenu postavili novi znak na latinici, na kojem piše samo "Mitrovica" uz srce koje je zelene boje. Pored novog natpisa postavljen
Blic pre 16 minuta
Euronews pre 16 minuta
Radio 021 pre 37 minuta
RTV pre 1 sat
RTS pre 1 sat
NIN pre 1 sat
Sputnik pre 1 sat
Blic pre 16 minuta
Radio 021 pre 37 minuta
Euronews pre 16 minuta
B92 pre 17 minuta
RTV pre 1 sat