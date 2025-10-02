Novi teror Aljbina Kurtija FOTO

U Severnoj Mitrovici jutros oko 9.30 časova uklonjen je znak "Volim K. Mitrovicu" koji se nalazio u Ulici Kralja Petra Prvog.

Nepoznata lica su jutros došla kombijem i uklonila znak kod prvog kružnog toka na ulazu u grad. Kosovska policija bila je prisutna na licu mesta. Ovaj znak postavljen je u avgustu 2020. godine u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na raskrsnici ulica Kralja Petra Prvog i Knjaza Miloša. Kako navodi Kosovo onlinde, radnici su u međuvremenu postavili novi znak na latinici, na kojem piše samo "Mitrovica" uz srce koje je zelene boje. Pored novog natpisa postavljen